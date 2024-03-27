BIST 8.823
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.269,57
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Urfa'da kayıp çocuğu arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor
Urfa'da kayıp çocuğu arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor düzeyde artış yaşandı
Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor düzeyde artış yaşandı
Otizmli bireyler için yeni model geliyor
Otizmli bireyler için yeni model geliyor
Yargıtay Başkanı, yedinci turda da seçilemedi!
Yargıtay Başkanı, yedinci turda da seçilemedi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan genel kurul çağrısı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan genel kurul çağrısı
'Cübbeli Ahmet'ten 31 Mart duası: Gelen seçimlerde muzaffer eyle ya Rabbi
'Cübbeli Ahmet'ten 31 Mart duası: Gelen seçimlerde muzaffer eyle ya Rabbi
İBB Başkan Adayı Murat Kurum gençlere mektup gönderdi
İBB Başkan Adayı Murat Kurum gençlere mektup gönderdi
Belediyeyi bırakıp Cumhurbaşkanlığı seçimine koşturan İmamoğlu'nun meydan okuduğu şeye bakın!
Belediyeyi bırakıp Cumhurbaşkanlığı seçimine koşturan İmamoğlu'nun meydan okuduğu şeye bakın!
Tayland'da maymunlar şehri istila etti, hepsi toplatılıyor
Tayland'da maymunlar şehri istila etti, hepsi toplatılıyor
Saat soran kişiye saati söyledi, telefonundan oldu
Saat soran kişiye saati söyledi, telefonundan oldu
60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı
60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı