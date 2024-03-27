Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahim Navat'ın yaptığı kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı.

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Kalça çıkığı ameliyatı sonrası hastanın boyunun 6 santimetre uzadığını dile getiren Nusaybin Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Abdurrahim Navat, "Daha önce hastalarımız Diyarbakır gibi illeri gönderiliyordu. Aldığım eğitimler sonucunda bu ameliyatları burada da yapacağımı düşündüm. İlk önce 10 yaşındaki bir çocuğun kalça çıkığını yaptık. Daha sonra kalça çıkığından dolayı ihmal edilmiş 27 yaşında başka bir hasta vardı. Gerekli izinlerimizi aldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz ihtiyaçları karşıladı. Kalçasını yerine yerleştirip protezini yaptık. Aynı zamanda bacağında kısalık vardı. Yaklaşık 6 santimetre boy uzaması oldu. Bir buçuk ay sonra diğer tarafını da yapmayı düşünüyoruz. Bu sayede hasta normal bir şekilde yürüyebilecek. Kalçası normal yerinde değil, biraz yukarıda olduğu için bel çukuru artmıştı" şeklinde konuştu.