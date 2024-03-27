BIST 8.823
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.269,90
HABER /  GÜNCEL

Kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı

Kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahim Navat'ın yaptığı kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı.

Abone ol

Kalça çıkığı ameliyatı sonrası hastanın boyunun 6 santimetre uzadığını dile getiren Nusaybin Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Abdurrahim Navat, "Daha önce hastalarımız Diyarbakır gibi illeri gönderiliyordu. Aldığım eğitimler sonucunda bu ameliyatları burada da yapacağımı düşündüm. İlk önce 10 yaşındaki bir çocuğun kalça çıkığını yaptık. Daha sonra kalça çıkığından dolayı ihmal edilmiş 27 yaşında başka bir hasta vardı. Gerekli izinlerimizi aldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz ihtiyaçları karşıladı. Kalçasını yerine yerleştirip protezini yaptık. Aynı zamanda bacağında kısalık vardı. Yaklaşık 6 santimetre boy uzaması oldu. Bir buçuk ay sonra diğer tarafını da yapmayı düşünüyoruz. Bu sayede hasta normal bir şekilde yürüyebilecek. Kalçası normal yerinde değil, biraz yukarıda olduğu için bel çukuru artmıştı" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı
AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda
Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda
Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı
Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı