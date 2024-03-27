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Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı

Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı

Bursa’da freni patlayan otobüs önce orta refüjde bulunan ağaca ve park halinde olan kamyonete, daha sonra evin duvarına çarptı. Kazada, otobüs şoförü hafif yaralandı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Şehit Asteğmen Oksan Altanay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim İ. (45) idaresindeki 16 S 5310 plakalı otobüsün, Şehit Asteğmen Oksan Altanay Caddesi’ndeyken freni boşaldı. İbrahim İ., frenin boşaldığını fark etti. Panik yapmadan otobüsü durdurmaya çalışan İbrahim İ. önce orta refüjdeki ağaca çarparak hızını yavaşlattı, daha sonra park halindeki kamyonete ve evin duvarına çarparak otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan İbrahim İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

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