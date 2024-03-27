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Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa oyunlarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını bildirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhanede gerçekleştirdiği basın toplantısında 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul' un ev sahipliği yapacağını açıkladı. İmamoğlu, "Bu büyük başarı sadece kentimizin değil, ülkemizin, devletimizin başarısı olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.

Duyurunun seçime sayılı günler kala kala yapılmasının siyasi bir adım olarak yorumlanabileceği konusunda uyaran İmamoğlu, "Spor benim için siyaset üstüdür" dedi.

Büyük organizasyonların dünya kentlerini geliştirdiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Oyunları izlemeye gelenler ülkemizden güzel ayrılacak. 2036'da spor adına daha büyük adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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