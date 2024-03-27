BIST 8.767
DOLAR 32,23
EURO 35,08
ALTIN 2.261,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuşturucu satıcısı kardeşlere 6'şar yıl hapis!

Uyuşturucu satıcısı kardeşlere 6'şar yıl hapis!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan kardeş 2 sanığa 10 yıl 6'şar ay hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verildi.

Abone ol

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur Y. ve kardeşi Umut Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Osmangazi Mahallesi'ndeki parka gece vakti sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesini istedi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis ve 40'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da PKK operasyonu: 10 zanlı yakalandı!
İstanbul'da PKK operasyonu: 10 zanlı yakalandı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İftarda hızlı yemek, mide sağlığını olumsuz etkiliyor
İftarda hızlı yemek, mide sağlığını olumsuz etkiliyor
Edirne'deki amatör kulüplere 10 milyon liralık destek!
Edirne'deki amatör kulüplere 10 milyon liralık destek!
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
İstabul’da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi gözaltına alındı
İstabul’da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi gözaltına alındı
Mansur Yavaş'tan Londra'daki evle ilgili 'belgeli' açıklama
Mansur Yavaş'tan Londra'daki evle ilgili 'belgeli' açıklama
Türkiye’de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21,4 arttı
Türkiye’de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21,4 arttı
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı
Şirin Payzın'dan kötü haber! Almanya'da kaza geçirdi
Şirin Payzın'dan kötü haber! Almanya'da kaza geçirdi
Yeniden Refah MKYK üyesi Akyüz parti yönetimine önerdi: Kahraman olurlar
Yeniden Refah MKYK üyesi Akyüz parti yönetimine önerdi: Kahraman olurlar