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Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Denizli’de oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Kızılkaya, evinin önünden tekrar tekrar motosikletiyle geçen komşusunun oğlunu durdurarak, egzoz sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle uyardı. Eve giden 12 yaşındaki S.E., durumu babası Hasan E.'ye anlattı. Oğlunun azarlanmasına öfkelenen baba Hasan E., ruhsatsız tabancasını yanına alarak komşusu İbrahim Kızılkaya’nın evine gitti. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan E., yanında bulunan tabancayla peş peşe komşusu İbrahim Kızılkaya’ya ateş etti. O esnada sesleri duyarak ikilinin yanına gelen İbrahim Kızılkaya'nın kiracısı yabancı uyruklu Mustafa E., açılan ateş sonucu yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Kızılkaya kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa E.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kızılkaya’nın cenazesi Gümüşler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Hasan E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğlunun neden olduğu gürültü kavgası nedeniyle komşusunu öldüren Hasan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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