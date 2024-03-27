Şirin Payzın'dan kötü haber! Almanya'da kaza geçirdi

Gazeteci Şirin Payzın, Almanya’da bir kaza geçirdi. Ameliyat olan Payzın'ın bir süre daha Almanya'da tedavi göreceği açıklandı.

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Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü. Hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Halk TV'nin aktardığına göre, Payzın, 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, gazetecinin Münih’te bir süre daha tedavi göreceği belirtildi.