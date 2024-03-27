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Seçime 4 gün kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Seçime 4 gün kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Türkiye, 31 Mart pazar günü yerel seçimler için oy vermeye hazırlanırken genel başkanlar da sandık başında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçim olduğu gibi oyunu İstanbul Üsküdar'da kullanacak. Peki hangi lider nerede oy kullanacak?

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Yerel seçimlere 4 gün kala liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İYI Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

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