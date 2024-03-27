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Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa! Hepsi AK Parti'ye geçti

Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa! Hepsi AK Parti'ye geçti

Şanlıurfa’da, aralarında il başkan yardımcılarının bulunduğu 37 Yeniden Refah Partisi üyesi, istifa ederek AK Parti’ye geçti. 

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Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde çözülmeler devam ediyor.

Partilerinden istifa eden İl Başkan Yardımcıları Veli Çelik ve Murat Dikmen, İl Gençlik Kolları yönetiminden Osman Çelik ve İzzet Çelik, Ferudun Akbaş, Fatih Çetin, Azad Sadak, Mehmet Çoban, Mustafa Dörtkardeş, Hüseyin Dörtkardeş, Ahmet Sadak, Mevlit Öztürk, Emirhan Akbaş, Mehmet Akan, Ömer Çelik, Mehmet Çelik, Ahmet Çelik ve çok sayıda partili AK Parti'ye geçti.

Sabah'ın haberine göre Yeni üyelerin  rozetlerini takan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Zeynel Abidin Beyazgül,  "31 Mart'ta sandıklardan zaferle çıkacağız" dedi. 

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