Türkiye'den İsrail'e silah ihracatı iddiası gündem oldu Bakan Bolat'tan açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'İsrail’e silah ihracatı yapılıyor' iddialarına yanıt verdi. İsrail ile ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azalma olduğunu söyleyen Bolat, "Filistin'in kendi gümrüğü yok. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor." dedi. Bolat, devlet şirketlerinin İsrail ile iş yapmadığını ticareti özel şirketlerin gerçekleştirdiğini söyledi.

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İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye başlattığı saldırıların Türkiye İsrail ekonomik ilişkileri tartışılıyor.

İsrail'e askeri mühimmat malzemeleri içeren ürünlerin satışının yapıldığı iddialarını içeren TÜİK verileri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Eleştiriler üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazar Hacı Yakışıklı'ya konuya ilişkin iddialara yanıt verdi

TV100'de yayınlanan programda konuşan Yakışıklı, Bolat'ı aradığını ve "İsrail ile ticaret artıyor diyorlar, yaş sebze ihracatı, silah ihracatı yapılıyor diyorlar. Bununla ilgili sizin söyleyeceğiniz nedir?" diye sorusuna verdiği cevabı böyle aktardı:

"DEVLET ŞİRKETLERİ İSRAİL İLE İŞ YAPMIYOR"

"İsrail ile ticarette, ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azaldı. Bu azalma bizim gayretlerimizle gerçekleşti. Yani doğal azalış değil Türkiye'nin gayretleriyle olan bir durum. Her sene yenilenen hedef pazar ülkeleri listesinden İsrail'i çıkardık. Türkiye'de devlet şirketleri, kamu kuruluşları asla İsrail ile iş yapmıyorlar. Mevcut ticareti aralarında uluslararası firmalarında olduğu özel şirketler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin duruşu şu; Filistin'in hamiliğini koruyuculuğunu yapmak için İsrail ile siyasi ilişkiyi devam ettirmek.

"ERDOĞAN'DAN BAŞKA İSRAİL'İ AÇIK VE NET ŞEKİLDE KINAYAN BİR LİDER YOK"

Filistin'in kendi gümrüğü yok. O bölgede 7 milyon yahudi 8 milyon Müslüman yaşıyor. Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve buralara yapılan ticaret de İsrail'e yazılıyor. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor. İsrail'i BM'de Türk Devletleri Konseyi'nde uluslararası kuruluşlarda açık ve net kınayan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider yok. İsrail bunun acısını ülkemizde algı yönetimi yaparak çıkarmaya çalışıyor. İsrail, yerel seçimler yaklaşırken marjinal partilerin oy alması için uğraşıyor. Yaş sebze ihracatıyla ilgili İsrail, Tarım Bakanlığının oluşturduğu bilgiyi Mossad alıyor ve Türkiye'de bunu FETÖ eliyle yayıyor. Filistin Hükümeti verilen desteklere şükran sunarken birileri içerinde farklı rüzgar estirmeye çalışıyor."