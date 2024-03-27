Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıktı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye eden Orhan Gencebay, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması etkinliğine katıldı. Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile çıkarak şarkıya eşlik etti.

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Yerel seçimlerde özellikle büyükşehirler oldukça büyük önem taşıyor.

Bunların başında ise İstanbul geliyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Hız kesmeden ziyaretlerini sürdüren Kurum, vaatleriyle de vatandaşın sorunlarına ve taleplerine karşılık veriyor.

Kurum'a büyük destek veren çalışmalardan biri de seçim şarkıları.

Kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan sanatçı Orhan Gencebay, Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yazarak hediye etmişti.

Dillere dolanan şarkı, Şişli'de düzenlenen Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması'nda çalındı.

Orhan Gencebay ile sahneye çıktı

Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıkarak şarkıya eşlik etti.

Şarkı sonrası konuşan Kurum "Bu şarkıyı Orhan ağabey yazdı, Orhan Baba'mıza büyük bir alkış istiyorum" dedi.

O anlar kameraya yansıdı.

"İstanbul İstanbul sen muradımsın"

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şöyle:

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın.

Seni çok seviyorum sen muradımsın.

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul.

Sadece İstanbul yeniden İstanbul.

Türkiye'mizin göz bebeğisin.

Sen Allah'ın bizlere hediyesisin.

Bütün dünyanın gözü var sende.

Sen Rabbimin bizlere emanetisin.

Her yanın cennetten bir köşe gibi.

Sen iyinin güzelin alametisin.

Dünyada bir eşin bir benzerin yok.

Sen Allah'ın lütfu kerametisin.

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın.

Seni çok seviyorum sen muradımsın.

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin.

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin.

İstanbul dünyanın başkenti sensin.

Sen tarihin en büyük efsanesisin.

Türkiyem seninle gurur duyuyor.

Ne mutlu sen hep bizimlesin.

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi.

Saymakla bitmez ki eşin yok senin.

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin.