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HABER /  POLİTİKA

CHP’nin Balıkesir Mitingi’nde ezan saati tartışması gündem oldu

Yerel seçimlerde muhafazakar seçmenin oyunu almak isteyen CHP'nin Balıkesir Mitingi'nde yaşanan ezan saati tartışması pes dedirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklamalarda bulundu. 

CHP MİTİNGİNDE EZAN MOLASI VERMEYE ÇALIŞTILAR

Mitinge ezan okuması molası vermeye çalışan CHP'lilerin ortaya koyduğu manzara ilginç anlara sahne oldu. CHP Milletvekili Ensar Aytekin ile sahnede görevli CHP'li bir kişi arasında ezan konuşması dikkat çekti.

"EZAN BENİM ZAYIF OLDUĞUM BİR KONU"

Aytekin'in "Ezan 20 geçe mi?" sorusuna "Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu." şeklinde karşılık veren görevliye cevabı "Benim de" oldu.

İMAMOĞLU DA SECCADE VE ZİKİRMATİK DAĞITMIŞTI

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara seccade ve zikirmatik dağıtmaya başlamış ve seçim arifesinde katıldığı taziye programlarında da Kur'an-ı Kerim okuyarak muhafazakar çevrenin gözünü boyamaya çalışmıştı.

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