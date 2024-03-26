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ABD’de köprü yıkılınca nehre düşen 7 kişi aranıyor

ABD’de köprü yıkılınca nehre düşen 7 kişi aranıyor

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kargo gemisinin çarptığı köprünün yıkılmasının ardından nehre düşen 7 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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BD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne kargo gemisinin çarpmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Baltimore İtfaiye Şefi James Wallace gazetecilere yaptığı açıklamada, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Wallace, kaybolan 7 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Maryland Valisi Wes Moore kazanın ardından acil durum ilan ederken sahil güvenlik, arama-kurtarma çalışması için tekne ve helikopterin de aralarında bulunduğu müdahale birimlerini görevlendirdi.

İtfaiye Departmanı iletişim direktörü Kevin Cartwright da yaptığı açıklamada, çok sayıda aracın suya düştüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Yetkililerin kazanın nedenini tespit etmek için geminin sorumlularıyla temas kurmaya çalıştığını kaydeden Cartwright, kurtarma operasyonunun olay yerindeki ekiplerin güvenliğini sağlamak için sistemli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

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