BIST 8.776
DOLAR 32,19
EURO 34,94
ALTIN 2.259,07
HABER /  SPOR

TFF, sosyal medyada bir bölümü yer alan MHK toplantısının tamamını yayımladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF, sosyal medyada bir bölümü yer alan MHK toplantısının tamamını yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir bölümü sosyal medyada yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının tamamını yayımladı.

Abone ol

MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.

Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya’da yaz erken başladı, hava sıcaklığı vatandaşları şaşırttı
Antalya’da yaz erken başladı, hava sıcaklığı vatandaşları şaşırttı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi
Elektrikli bisiklet yangına neden oldu
Elektrikli bisiklet yangına neden oldu
Manisa FK'da 3 genç oyuncuya milli davet
Manisa FK'da 3 genç oyuncuya milli davet
Ses kaydı Gökhan Zan'a mı ait? Adli bilişim raporu çıktı
Ses kaydı Gökhan Zan'a mı ait? Adli bilişim raporu çıktı
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan oy açıklaması
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan oy açıklaması
DEM Parti'den 'Ahmet Saymadi' açıklaması: İtiraf değil, olsa olsa iftiradır
DEM Parti'den 'Ahmet Saymadi' açıklaması: İtiraf değil, olsa olsa iftiradır
 Esenyurt'ta büyük panik! Patlama oldu, iki daire kullanılamaz halde...
 Esenyurt'ta büyük panik! Patlama oldu, iki daire kullanılamaz halde...
Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in konuşması gündem oldu: Fenerbahçe'den 'hakemliği bırak' çağrısı
Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in konuşması gündem oldu: Fenerbahçe'den 'hakemliği bırak' çağrısı
Milyonlar bekliyordu! Hükümetten emekli maaşı açıklaması geldi
Milyonlar bekliyordu! Hükümetten emekli maaşı açıklaması geldi
AK Parti Aksaray mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelik enflasyonu düşürmek
AK Parti Aksaray mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelik enflasyonu düşürmek