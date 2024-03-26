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Ses kaydı Gökhan Zan'a mı ait? Adli bilişim raporu çıktı

Ses kaydı Gökhan Zan'a mı ait? Adli bilişim raporu çıktı

TİP'in Gökhan Zan hakkında gündemden düşmeyen ses kayıtlarına ilişkin, bağımsız adli bilişim ve siber güvenlik uzmanlarına yaptırdığı incelemenin sonuç raporu yayınlandı. Buna göre, herhangi bir kesinti veya manipülasyon izine rastlanmadı.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nin talebi üzerine, WhatsApp aracılığıyla iletilen iki video görüşmenin detaylı analizi yapıldı. Adli bilişim uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu inceleme, videoların teknik özellikleri ve içeriklerinin yanı sıra, olası ses ve görüntü manipülasyonlarına dair değerlendirmeleri içerdi. Raporda, videoların orijinalliğinin korunduğu, herhangi bir kesinti veya manipülasyon izine rastlanmadığı belirtildi.

t24'ün haberine göre; videolardaki konuşmaların yazıya dökümü de incelendi ve doğal bir ritim ile tonlama taşıdığı, manipülasyon bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ancak, videolarda yer alan diyalogların potansiyel siyasi içerikleri ve tehdit unsurları konusunda raporda doğrudan bir yorum yapılmadı; analiz, yalnızca teknik verilere odaklandı.

Raporda, WhatsApp üzerinden gönderilen videoların EXIF (Görüntü kaydeden cihazlar tarafından çekilen görüntülerin içine enstantane, diyafram, pozlama, fotoğraf makinesi markası, modeli gibi teknik bilgilerin gömülmesini sağlayan, bir veri tanımlama standardı) bilgilerinin uygulama tarafından silindiğini de vurguladı.

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