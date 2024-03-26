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Muharrem İnce'den Özgür Özel'e seçim gecesi cevabı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e seçim gecesi cevabı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özel’e “HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin” diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon kanalında, “2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İnce, “Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.

Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında eski seçimleri değerlendirirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde tüm gece ortadan kaybolduğunu söyledi.

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