Türkiye'nin önde gelen kripto para borsası ICRYPEX, büyüme stratejileri doğrultusunda yeni listelemeler ve yeni nesil finansal hizmetlerle küresel ölçekte ilerleyişini sürdürüyor. Peki ICRYPEX'i zirveye taşıyan ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

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Gökalp İçer, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu ICRYPEX'in yönetim kurulu başkanıdır. 1982 yılında İzmir'de doğan İçer, çocukluk ve gençlik yıllarını memleketi İzmir'de geçirmiştir. Erken yaşlarda askerliğe gönül veren İçer, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olarak 2004 yılında Piyade Teğmen olarak görev yapmıştır. Komando Temel Kursu eğitimini tamamlayarak 1. Komando Tugayı'nda Komando Kol K. olarak üç yıl boyunca hizmet vermiştir. Bu süre zarfında İç Güvenlik Bölgesi ve sınır ötesinde görev almıştır.

2007 yılında ordudan ayrılan İçer, finans piyasalarına ilgi duymaya başlamıştır. 2008 yılında Forex piyasalarında Trader olarak kariyerine başlamış ve farklı menkul değerler şirketlerinin FX departmanlarında dealerlık, takım liderliği, eğitmenlik gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi almış ve daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi Doktora programına başlamış ancak devam etmemiştir.

Bir menkul değerler şirketinde trader/trade analyst olarak üç yıl çalıştıktan sonra, Mart 2016 ile Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2018'in Nisan ayında ise ICRYPEX Bilişim A.Ş.'yi kurmuştur.

Türkiye'deki kripto para sektörünün büyüme potansiyeline inanan İçer, daha iyi hizmet sunan kripto para işlem platformlarının sektördeki pazar payını artıracağına inanmaktadır. Ayrıca, kripto para piyasasında ulaşılan yüksek işlem hızının küresel adaptasyonunu artıracağını düşünmektedir. İçer, kripto paraların yükselişinin sadece bu faktörlerle sınırlı olmadığını, artan küresel likidite ve enflasyonun da bu yükselişte etkili olduğunu belirtmektedir.

ICRYPEX, küresel arenada işbirlikleri yapma yolunda ilerlemekte olup, halihazırda Londra, Toronto, ve Dubai'de ofisleri bulunmaktadır.