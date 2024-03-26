BIST 8.856
DOLAR 32,20
EURO 35,00
ALTIN 2.274,77
HABER /  EKONOMİ

Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...

Kredi faizlerinde sert yükseliş! İhtiyaç ve ticari kredi...

Bankalar, yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışı ile başladı. İhtiyaç kredisi faizleri 200 baz puana kadar yükseldi. Ticari kredi faizleri ise yüzde 75'e dayandı.

Abone ol

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının piyasalara yansımaları sürüyor. Karar sonrası ihtiyaç ve ticari faizlerinde sert yükselişler yaşandı.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre bankacılık sektörü yeni haftaya tüm kredi kanallarında faiz artışıyla başladı. Merkez Bankası’nın geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artırımı kredi faiz oranlarına hemen yansıdı.

Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükseltirken, ticari kredi faizlerinde de 700 baz puanlık artırımlar gerçekleşti. İhtiyaç kredisinde aylık yüzde 6 seviyeleri, ticari kredi faizinde ise yıllık yüzde 59-75 seviyeleri artık normalleşti.

Ticari kredilere yüzde 75 faiz

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizi yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu 7 puanlık artış neredeyse bir haftada ticari kredi faizinin yüzde 13,5 artışa uğradığını gösteriyor.

Bazı bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre ise ticari kredi faizinde yüzde 75’e kadar çıkan oranlar göze çarpıyor. Bankacılık sektörü kaynakları ortalamada ise yüzde 59-65 arasında ticari kredi faizleri ağırlıklı.

Krediler üst yönetime soruluyor

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankalarda üst yönetimlerinin uyguladığı kısıtlar da bulunuyor.

Bazı bankalarda 500 bin-1 milyon arası ticari kredi talepleri banka üst yönetimine sorulmadan onaylanamazken, en fazla 200-300 milyon lira seviyesinde kredilere şubeler karar verebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Karabük Üniversitesinden HIV iddialarına yalanlama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Kayseri’de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Adana'da bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Hakkari'de ele geçirildi: Değeri tam 37 milyon TL
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne’de yakalanarak tutuklandı
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Ramazan ayının lezzeti tahinli pide vatandaşların vazgeçilmezi!
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
Karşıyakalı Enes Nalbantoğlu, gol sayısında çift haneye ulaştı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
AK Partili adayın sözleri olay oldu! Destek vermeyenlere o güne kadar mühlet verdi
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
İstanbul’da eşsiz dolunay manzarası mest etti
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi
Edirne’de yayaya iki otomobil birden çarptı, böyle kaza görülmedi