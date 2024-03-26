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Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün kardeşi Şerafettin Öztürk vefat etti. Şerafettin Öztürk'ün cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi'ne bağlı Günebakan Köyü'nde defnedilecek.

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Eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün kardeşi Şerafettin Öztürk hayatını kaybetti.

Şerafettin Öztürk'ün cenazesi, 27 Mart 2024 (yarın) tarihinde memleketleri Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi Günebakan Köyü'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek.

Şerafettin Öztürk kimdir?

Sebahattin Öztürk, 1 Temmuz 1962 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sariye ve Abdullah Öztürk çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Kamu yönetimi alanında aldığı eğitimi, 1987 yılında Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım atması için temel bir zemin oluşturdu.

Öztürk, 1987 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başladı. Kaymakam adayı olarak göreve başlamasının ardından çeşitli görevlerde bulundu ve kariyerinde hızla yükseldi. İngiltere'nin Brighton şehrinde yabancı dil eğitimi aldı ve kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak 1990 yılında Kaymakam olarak atanma başarısı gösterdi.

Meslek hayatında çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Öztürk, Niğde ve Erzurum valiliği gibi önemli görevlerde bulundu. 2013 yılında Antalya Valisi olarak atanmasıyla birlikte, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birinde valilik görevini üstlendi.

Sebahattin Öztürk, daha sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Mart 2015'te İçişleri Bakanı olarak atandı ve 2015 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Bakan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Öztürk, siyasi ve idari kariyerinin yanı sıra evli ve iki çocuk babasıdır.

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