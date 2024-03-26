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Uyuşturucu ile yolcu otobüsüne bindi, jandarmaya yakalandı

Uyuşturucu ile yolcu otobüsüne bindi, jandarmaya yakalandı

Anadolu Otoyolu’nda yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri bir yolcunun üzerinden 1 kilo 48 gram skunk ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Anadolu Otoyolu’nda yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan bir otobüste tüm yolcuların eşyaları arandı. Narkotik köpeği destekli yapılan aramalar neticesinde bir yolcunun üzerinden ve eşyalarından toplamda 1 kilo 48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

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