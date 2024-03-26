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2 kişiyi tabancayla vuran market sahibi tutuklandı

2 kişiyi tabancayla vuran market sahibi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vuran market sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay 24 Mart saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (44) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. (35) ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.

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