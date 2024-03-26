Survivor Nagihan Karadere ölümden kılpayı döndü: Kelime-i şehadet getirdim

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, ödül kazandıkları tatilde ölümden döndü. Yunus Emre'nin kullandığı Jet Ski, Karedere'nin kullandığı Jet-Ski'yi biçti. Jet Ski, Karadere'yi teğet geçerken Jet Ski paramparça oldu.

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Survivor All Star 2024'de korku dolu anlar yaşandı. Nagihan Karadere ölümün kıyısından döndü.

Ödül kazanan kırımızı takımın Jet Ski eğlencesi Karadere için kabusa dönüştü. Yarışmacıların jet ski eğlencesinde Yunus Emre, dikkatsiz manevrasıyla son sürat Karadere'nin Jet Ski'sine çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle Jet ski ikiye bölünüp battı. Karadere, santimlerle kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

"Gökyüzüne uçuyorum"

Konseyde konuşan Karadere, yaşadığı kazayı böyle anlattı:

"Beni teğet geçti, resmen biçiyordu. Ama istemeden yaptı gözlerinde gördüm. Kelime-i şehadet getirdim. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yoktu. Aynı şekilde kendisi de aynı şeyi söyledi. Teslim olduk. Öyle bir şiddetle vurdu ki ben bir anda göz yüzüne uçtum. Dedim herhalde öldüm. O şokla kazadan çıkmam imkansız. Gökyüzüne uçuyorum suya sırt üstü düştüm. Bir baktım yukarıdan Jet ski geliyor. Dedim böyle ölürecek. Elimi yüzüme kapattım. Geldi dibime düştü. Düşen şey Jet Ski'nin yarısı."

Yunus Emre ödül oyunlarında araç kulanmama cezası aldı

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye tepki gösterirken bundan sonraki ödül oyunlarında Yunus Emre'nin hiç şekilde araç kullanmayacağını açıkladı.