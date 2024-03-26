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Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'daki konser salonu saldırganları! İkamet süreleri bittiği için Türkiye'ye gelmişler

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

Fatih'te otelde kalmışlar

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu, bu sürenin "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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