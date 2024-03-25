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Mersin’de işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin’de işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

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Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda işçileri taşıyan Ü.G.'nin kullandığı otobüs refüje çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.

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