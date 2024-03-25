Sakarya’da 29 bin 600 makaron ele geçirildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 29 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akyazı ilçesinde bir şahsın evine baskın yaptı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 adet dolu makaron, 17 bin adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ve 1 kilogram sigara poşeti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.