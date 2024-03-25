Vincenzo Montella: Cesaretli bir takım görmek istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak özel maç öncesinde "Macaristan maçına nazaran farklı bir kadro olacak. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum" dedi.

Abone ol

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı akşamı deplasmanda Avusturya ile özel maç oynayacak.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Bu müsabaka öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tesadüflere dikkat çekmek istedim"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Bu sene Avusturya Futbol Federasyonu'nun 120. yılı, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının da 100. yılı, iki ülke arasındaki iş anlaşmasının da 60. yılı. Bu tesadüflere dikkat çekmek istedim. Öte yandan Avusturya'da yaşayan 300 bin Türk vatandaşına da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

"Cesaretli bir takım görmek istiyorum"

Macaristan maçına göre farklı bir kadro ile çıkılacağını belirten Montella, şunları dedi:

Macaristan maçına nazaran farklı bir kadro olacak. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum. Son 20 metrede daha isabetli olan tarafın bizim olmamızı dilerim.

"Karşımızda son 4 maçını kazanmış bir takım var"

Avusturya'yı değerlendiren Vincenzo Montella, şu açıklamayı yaptı:

Avusturya ve Macaristan iki farklı takım ancak baskıya uğramadıklarında 3+1 şeklinde çıkmaya çalışıyor iki takım da. Bizim için çok önemli bir test olacak, karşımızda son 4 maçını kazanmış bir takım var.

"Avrupa Şampiyonası'nda en genç kadrolardan biri olacağız"

Takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Şampiyonası'nda en genç kadrolardan biri olacağız. Hoca olarak Arda, Kenan ve Can için deneyim kazandırmaya çalışıyorum. Ancak bir gerçek var ki kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki deneyimlerini genişletebilsinler. Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan 3 oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki 10-15 sene içinde onları daha fazla görme şansımız olacak. İyiler ve antrenmanlara devam ediyorlar.

"Hakan, dünya çapında bir orta saha oyuncusu"

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulunan Montella, şu sözleri sarf etti:

Türk medyası da gördü ki Hakan son maçta milli takımdaki en iyi performansını gösterdi. Nasıl muazzam bir oyuncuya sahip olduğumuzu biliyoruz. Böyle 'şampiyon' oyuncular eleştiriye elverişli olurlar. Hakan, dünya çapında bir orta saha oyuncusu.

"Futbolda ideal bir 11 yoktur"

Futbolda ideal bir 11'in olmadığını söyleyen Montella, şu değerlendirmeyi yaptı:

EURO 2024 için kafamdaki 11 konusunda yorumda bulunmam çok zor. Futbolda ideal bir 11 yoktur. Artık çok daha tempolu bir oyun oynanıyor. Mayıs sonunda da umarım hiçbir oyuncumuz sakatlık yaşamaz ve her oyuncumuzdan faydalanabiliriz.