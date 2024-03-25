İsrail'den, 4 Avrupa ülkesinin Filistin devletini tanıma anlaşmasına tepki

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın Filistin devletini tanımada anlaştıklarını duyurmasına Tel Aviv'den tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bunun, komşular arasındaki çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" teşkil ettiğini öne sürdü.

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İsrail, dört Avrupa ülkesine, bir Filistin devletinin tanınması için çalışma planlarına tepki gösterdi.

Tel Aviv yönetimi bunun, komşular arasındaki çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" teşkil ettiğini öne sürdü.

İspanya dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu barışı adına İrlanda, Malta ve Slovenya ile birlikte İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, Filistinliler tarafından ilan edilen devleti tanımaya yönelik ilk adımları atma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından bir Filistin devletinin tanınması, Hamas ve diğer Filistinli terör örgütlerine, İsraillilere yönelik canice terör saldırılarına Filistinlilere yönelik siyasi jestlerle karşılık verileceği mesajını göndermektedir" dedi.

Bakan Katz, "Çatışmanın çözümü ancak taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla mümkün olacaktır. Bir Filistin devletinin tanınmasına yönelik her türlü angajman çözüme ulaşılmasını geciktirir ve bölgesel istikrarsızlığı arttırır" diye ekledi.