BIST 9.238
DOLAR 32,15
EURO 34,85
ALTIN 2.248,67
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı

 Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

ÖNCEKİ HABERLER
ROK'un DEM Parti, Demirtaş, Öcalan senaryosuna Cem Küçük'ten yanıt
ROK'un DEM Parti, Demirtaş, Öcalan senaryosuna Cem Küçük'ten yanıt
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Özgür Özel'den Rusya'ya taziye mesajı
Özgür Özel'den Rusya'ya taziye mesajı
Yurdun doğu kesimleri için kar ve sağanak uyarısı!
Yurdun doğu kesimleri için kar ve sağanak uyarısı!
Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı, bu akşam uyandırılacak
Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı, bu akşam uyandırılacak
Kremlin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Kremlin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti!
Otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti!
Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!
Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!
Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı!
Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı!
'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?
Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da yapılacak