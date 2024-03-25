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Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!

Hamileler ve emziren anneler oruç konusunda bilinçli hareket etmeli!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, hamileler ve emziren annelerin oruç tutma konusunda bilinçli hareket etmeleri ve sağlıklı kararlar almalarının oldukça önemli olduğunu söyledi.

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Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, gebelik döneminde, özellikle ilk trimesterde, genellikle bulantı ve kusma gibi nedenlerle beslenmenin zor olabildiğini belirterek, “En uygun oruç tutma zamanı genellikle 16. ve 28. haftalar arasındadır. Ancak, yaz mevsiminde sıvı kaybı riski göz önüne alındığında, bu dönemde de oruç tutmaktan kaçınılması önerilir. Son trimesterde, bebek daha fazla büyüdüğünde ve annenin beslenmesi doğrudan bebeğin gelişimiyle ilişkilendirildiğinde, yine oruç tutmaktan kaçınılması önerilir. Emziren anneler için de durum benzerdir. Çünkü süt üretimi anne beslenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, ek gıdaya geçilmeden önceki ilk altı ayda oruç tutmanın önerilmediği belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

Doktor kontrolü önemli

Doktor kontrolü öneminin altını çizen Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Birsen Bilge, “Konunun detayları ve spesifik durumlara göre değişebileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, her durumda doktor kontrolünde hareket etmek önemlidir. Hamilelik ve emzirme dönemi, annenin ve bebeğin besin gereksinimlerinin arttığı özel bir süreçtir. Oruç tutma kararı vermeden önce, annenin ve bebeğin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve doktorun görüşü alınması önemlidir. Emziren annelerin oruç tutması, süt üretimini ve bebeğin beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ilk altı ayda oruç tutmaktan kaçınılması önerilmektedir” dedi.

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