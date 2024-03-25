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Van'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

Van'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

Van'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuk amcasına ait samanlıkta bulundu.

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Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi'nde 23 Mart'ta 13 yaşındaki zihinsel engelli Berat Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve köylülerce arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen aramalar sonucu Şahin, evinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki amcasına ait samanlıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şahin, Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Baba Ali Şahin, çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunu bulmak için her yere baktıklarını anlatan Şahin, "Ekipler büyük özveriyle oğlumu bulmak için çalıştı. Bu sabah emekli köy koruyucusu arama sırasında samanlığı kontrol ederken çocuğumu buldu. Allah devletimizden razı olsun, herkes hakkını helal etsin. Çocuğumu hastaneye getirdik, kontrolleri devam ediyor." diye konuştu.

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