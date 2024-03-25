Arçelik, iF Design 2024'te 9 ödül kazandı

Arçelik tasarımları, iF Design Award 2024'te 9 ödülün sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi tasarım anlayışını teknolojiyle bir araya getiren Arçelik, dünyanın en önemli ve prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2024'te 5 ürün ile 4 UI/UX kategorilerinde olmak üzere toplam 9 ödüle layık görüldü.

Arçelik'in 9 ödülü, 132 uluslararası tasarım uzmanı tarafından, 72 ülkeden gelen 10 bin 800 başvuru arasından seçildi.

Arçelik'in inovatif ve teknik yetkinliği; Beko CaffeExperto CE 3000 ve CE 4500 kahve makineleri, Beko Deep Black bPro700 ve bPro500 ankastre fırın serileri, Grundig Midnight Black GR7700 ankastre fırın serisi ve UI/UX tasarımı, Arçelik AGV ailesi, Impression çamaşır makinesi UI tasarımı, RemotEasy UI/UX tasarımı, Corensis Velox hızlı tanı kitleri UI/UX tasarımı ile ödüle layık görüldü.

Etkinliğin ödül töreni, 29 Nisan'da Berlin'deki Friedrichsstadt-Palast'ta gerçekleştirilecek.

Ödül kazanan ürünler teknolojiyle zarafeti birleştiriyor

Arçelik'in ödül alan tasarımlarından Beko CaffeExperto Serisi, ritüellerle teknolojiyi birleştiren şık ve kompakt tasarımıyla üstün bir kahve deneyimi sunmayı hedefliyor.

DeepBlack fırın serisi, zarif ve minimal tasarımı ile ürünün temel fonksiyonuna dikkati çekiyor. Çizgisel düz formlar, mat yüzey kullanımıyla yüksek kalitenin estetiğini yakalıyor.

Modern ve şık tasarımıyla karakterize edilen Beko Midnight bPro500 ankastre fırın serisi ise akıllı teknolojilerle tam kapsamlı işlevsellik sunarak mutfağa güvenilir ve çok yönlü bir yenilik getiriyor.

Grundig Midnight Black ankastre fırın serisi de sade geometrik formu ve mat cam dokusuyla her modern ortamı zenginleştiriyor. İnovatif ve kullanıcı dostu sezgisel arayüzüyle teknolojik yenilikleri kullanıcının kolaylıkla kullanımına sunuyor.

Arçelik AGV ailesi, yapay zeka kontrollü, tam otomatik ve elektrikli bir araç sistemi sunuyor. Fabrikalarda ağır eşyaların hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamasının yanı sıra iş verimliliğini artırıyor. Ayrıca, Arçelik'in modern ve teknolojik yaklaşımını yansıtarak fabrika ortamında prestijini güçlendiriyor.

Impression çamaşır makinesi, "Optimix" özelliği, sadeleştirilmiş program seçimi ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor. Homewhiz uygulaması daha kapsamlı programlara erişim sağlayarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Grundig Midnight Black Fırın, yenilikçi, minimalist tasarım felsefesiyle birleştirilmiş basit ve sezgisel kullanıcı deneyimi sunma hedefiyle, pişirme sürecinin keyfini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

RemotEasy, yenilikçi tasarımıyla TV uzaktan kumandasını yeniden yorumlayarak telefon ekranına bakma ihtiyacı duyulmaksızın zahmetsiz kişiselleştirme, sezgisel kontrol ve tek elle kullanım kolaylığı sunuyor.

Corensis Velox mobil uygulaması da evde hızlı teşhis testi için tasarlanmış olup kullanıcılara parmak ucundan alınan kan örneklerinden çeşitli testleri yapma konusunda rehberlik ediyor.

Numune toplamadan sonuçların yorumlanmasına kadar tüm test sürecini basitleştirerek kendi kendine teşhis deneyimini güçlendiren ürün, kullanıcıların evde zahmetsizce teşhis yapabilmelerini sağlıyor.