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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 değer kazanarak 9.270,84 puana çıktı.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan artışla 9.270,84 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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