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Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! İfadesi şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! İfadesi şoke etti

Adana’da adliyede sahte avukatlık yaparken yakalanan ve tutuklanan şüpheli kadının ifadesinde, ”Önceki sevgilim avukattı, bende yanında katiplik yaptım. Avukatlığa özendim” dedi. Sahte avukatın 4 kişiden 3 milyon lira aldığı öne sürüldü.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. (37) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri söz konusu kadını, adliyenin avukat lokalinde yakaladı. Ekipler aynı zamanda kadının evinde yaptığı aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

“4 kişiden 3 milyon TL dolandırdı”

Betül S., bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıtmaya başladı. Betül S'nin, ağına düşürdüğü mağdurları icradan ucuz araba almak ve kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralamak vaadi ile dolandırdığı öğrenildi.

“Eski avukat sevgilisine özenmiş”

Betül S. emniyetteki ifadesinde, "Daha önce ki sevgilim avukattı. Bende yanında katiplik yaptım. Avukatlığı özendim. O ortama girmek beni mutlu etti" dedi.

Öte yandan, Betül S. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

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