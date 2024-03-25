BIST 9.234
DOLAR 32,15
EURO 34,81
ALTIN 2.238,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı!

Havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde sulama tahliye havuzuna düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Havuza düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Salihli’ye bağlı Dombaylı Mahallesi, Dombaylı Bahçeleri Mevkiinde sulama tahliye havuzunda bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, tahliye havuzuna düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, köpeği düştüğü sulama tahliye havuzundan kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin her zaman her duruma hazır olduklarını belirterek, çoğunluğunu yangın ve trafik kazalarının oluşturduğu durumların dışında da can kurtarmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan İnal, itfaiye ekiplerinin mesai mevhumu gözetmeden sürekli görev başında olduklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Adıyaman'da deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hastaneye gitmek için bindiği otomobilde son nefesini verdi!
Hastaneye gitmek için bindiği otomobilde son nefesini verdi!
Elektrikli battaniye yangın çırardı, 2 çocuk annesi yaralandı
Elektrikli battaniye yangın çırardı, 2 çocuk annesi yaralandı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 234 yerleşim yerinin yolu açıldı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 234 yerleşim yerinin yolu açıldı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
YSK takvimi işliyor! Yerel seçim için son hazırlıklar
YSK takvimi işliyor! Yerel seçim için son hazırlıklar
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Kapsam genişliyor
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Kapsam genişliyor
Kan donduran ilan! İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek''
Kan donduran ilan! İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek''
Türkiye kütüphaneye gitmeyi seviyor!
Türkiye kütüphaneye gitmeyi seviyor!
YKS için ikinci geç başvuru süreci başladı
YKS için ikinci geç başvuru süreci başladı