B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Kapsam genişliyor

2024 yılı ile birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri, artık sadece taksi türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanma yetkisine kavuşmuştu. Ancak, bu değişiklik yeterli görülmeyerek, B sınıfı ehliyetin kapsamının yeniden genişletilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığına girildi.

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Yılın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme, artık B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan muaf tutuluyor. Bu düzenlemeyle birlikte, sürücülere daha geniş bir araç yelpazesi sunularak, ulaşımda çeşitliliğin artması hedefleniyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; ancak, son gelişmelere göre yetkililer düzenlemenin kapsamını genişletmeye hazırlanıyorlar. B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik motosikletleri kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerinin ardından, ek maddelerin kabul edilmesi gündemde.

Yapılan iddialara göre, yeni düzenleme kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli görüldüğü belirtiliyor.

Ancak sürpriz bir gelişme olarak, iddialara göre A2 sınıfı motorlar da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edilecek.

A2 ehliyet sınıfı nedir?

A2 ehliyet, Avrupa Birliği'nde standartlaştırılmış bir motosiklet ehliyet sınıfıdır. Bu ehliyet sınıfı, belirli güç ve motor hacmi limitleri olan motosikletleri kullanmaya yetkilidir. A2 ehliyeti, genellikle daha küçük ve orta boyutlu motosikletler için gereklidir ve sürücülere bu tür motosikletleri kullanma yetkisi verir.