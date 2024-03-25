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Fenerbahçe'de Livakovic ayrılmak istemiş!

Fenerbahçe'de Livakovic ayrılmak istemiş!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Gazeteci Ahmet Ercanlar'a konuşan Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç, başarılı kalecinin takımdan ayrılmak istediğini ve ikna edilerek bu fikrinden vazgeçirildiğini söyledi.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın sonunda bazı taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırmak için sahaya atladı. Futbolcular sahaya atlayanlara karşılık verdi, saha bir anda karıştı. 

Tribünden atılan yabancı maddeler Fenerbahçe kalecisine isabet ederken oyuncunun çenesi kanlar içinde kaldı. 

Takım menajeri konuştu

TGRT Haber'de Stüdyoda Futbol programında konuşan Gazeteci Ahmet Ercanlar, Futbol A Takım Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında açıkladı. 

Dominik Livakovic'in olayların ardından moralinin bozuk olduğunu belirten Yolaç, tecrübeli kalecinin takımdan ayrılmak istediğini belirti. 

"Takımdan ayrılmak istedi"

Yolaç ile konuşmasını aktaran Ercanlar şunları söyledi: 

"Futbol A Takımı İdari Menajeri Emir Yolaç ile görüştüm. Kendisi ile olaylı maçın ardından Dominik Livakovic hakkında konuştum. Bana, "Abi maç sonu çok morali bozuktu. Çok efendi bir düzgün bi çocuk. Çok sinirliydi" dedi. Maçtan sonra takımdan ayrılmak istediğini söylemiş. İkna ediliyor. Livakovic o kadar efendi bir futbolcu ki kendisi tam bir sporcu. Yüzünden kanlar geldi ve bir kere bile dönüp tribüne hareket yapmadı. Soyunma odasına giderken karşı tribünden Livakovic'e adam girip saldırıyor."

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