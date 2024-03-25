Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı Fatih Erbakan tepkide ayarı kaçırdı: Birileri mal bulmuş mağribi gibi

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'ya parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Pamukçu ve Erdoğan'ı çok sert sözlerle hedef aldı. Erbakan, "Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında kılıçlar çekildi.

İttifak görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından İstanbul ve Ankara'da aday çıkaran YRP ile iktidar partisi arasındaki tansiyon bir kez daha yükseldi.

Erbakan'ın dava adamlarından Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye geçmesi kulisleri hareketlendirdi.

Erdoğan Pamukçu'ya rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde YRP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya AK Parti rozeti taktı.

Mitingte "rüzgar misali savrulan Yeniden Refah Partisi" anonsu

Öncesinde yapılan "Rüzgar misali savrulan Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına gelen milletvekili Suat Pamukçu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini takacak" anonsu dikkat çekti.

Pamukçu'nun AK Parti'ye geçmesi gündem olurken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi.

Partisinin Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Erbakan, çok ağır sözlerle AK Parti ve Pamukçu'ya yüklendi.

"Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar"

Seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını geçtiklerini duyuran Erbakan, şöyle devam etti:

"Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık."

Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde favori olduklarını, milletin rantçı belediyecilikten ve kibirli yöneticilerden bıktığını kaydetti.

Erbakan, "Milletimiz bu nedenle Yeniden Refah Partisine koşuyor. Çünkü partimizin temsil ettiği Milli Görüş'ün 89 ve 94'teki belediyecilik hizmetlerini çok iyi hatırlıyorlar. Partimizin, o ruhun temsilcisi olduğunu biliyorlar. Yeniden ahlaklı belediyecilik dönemine, milli belediyecilik dönemine kavuşmak için bize koşuyorlar." diye konuştu.

İmamoğlu'na eleştiri: Verilen sözler unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu söyledi. Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu 5 yılda İstanbul'da yapılanlar ortada. CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete hayır gelmeyeceğini hep söylüyoruz. 5 seneden beri belediyecilik adına ne yaptın? Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 11-12 faizle dolar borçlanıyorlar. 'İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek' dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadığı gibi sorunu da çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler."

Pamukçu neden istifa etti?

Pamukçu, partisinden istifa ederken Fatih Erbakan'ın partide FETÖ'cülerin kuşatması aldında olduğunu söylemişti. 14 Mayıs seçimlerinden sonra partide FETÖ'cü isimlerin yönetimde ağırlığının arttığını ileri sürmüştü.

Pamukçu, yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendiren Pamukçu, "Erbakan Hocamız rahmetli, Milli Selamet Partisi'ni kurmak yoluyla da CHP'nin tek başına iktidarlığını önlemiştir. Neden karşı olduğunu da kendisinin 1950'den önce tedrisatında gördüğü sıkıntılardan zaten biliyordu. Onun için böyle bir tedbir hep düşünmüştür. Bugün de inanıyorum ki hayatta olsaydı kesinlikle CHP'li birinin bu seçimde kazanıp da 2028'e güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak gitmesinin önünü keserdi, kesmeye çalışırdı.'' demişti.