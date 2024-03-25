Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu bilen ilk kişi oldu

'Kim Milyoner Olmak İster' programının tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu yanıtlandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik soruyu doğru bildi.

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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. Programın tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu yanıtlandı.

19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından, 5 milyon TL'lik 13. soruya geldi ve bir başarıya imza attı.

1 milyon TL'lik soru ve cevabı

19 yaşındaki Berk Göktaş, önceki bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" doğru yanıtını verdi.

5 milyon TL'lik soru ve cevabı

13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve 'nohut' şıkkını seçti. Sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.

Ödülü kazanan Göktaş duygularını "Kalbim doğru söyledi. Normalde hep yanıltırdı. İkinci defa doğru söyledi. Çok ilginç. Zaten hayal etsem böyle bir şey ederdim. Hayalimin gerçek olması gibi bir şey" sözleriyle anlattı.

Berk Göktaş kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.