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Hakkari'de şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti!

Hakkari'de şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti!

Hakkâri'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada, işlenmemiş 3 kilogram altın bulundu.

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Hakkari'de jandarma ekipleri, 3 kilo altın ele geçirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü yol kontrol noktasında yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada hareketlerinden şüphenelinen 2 şahsın kaba üst aramasında 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi.

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