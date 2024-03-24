Tarım arazilerinin verimli kullanılması masaya yatırıldı

Adıyaman’da, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması amacıyla toplantı düzenlendi.

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Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkalığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Osman Varol ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Burada tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve yapılması gerekilen çalışmalar masaya yatırıldı.