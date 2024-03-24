Muğlaspor-Yatağan maçında olay çıktı

Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı.

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Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grup'ta mücadele eden iki Muğla takımı karşı karşıya geldi. Maçta pozisyona itiraz eden Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ı ittirmesi sonucunda ortam gerginleşti. Gerginleşen ortama polisler müdahale etti.