İmamoğlu'nun bakanlar İstanbul'da tepkisi! Bakan Kacır'dan yanıt: 14 Mayıs öncesi il dışında mitingler yapıyordu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun bakanlarla ilgili iddiasına yanıt verdi. Bakan Kacır, "Biz sadece İstanbul'da değiliz. Daha önce Kayseri'de, Bolu'da, Eskişehir'deydim. Türkiye'nin 4 bir yanında çalışmaları sürdürüyoruz. Kendisi 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul dışında kendisini hayali cumhurbaşkanı ilan ederek mitingler yapıyordu." dedi.

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İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların İstanbul'da Murat Kurum'a destek için seferber olduğunu söylemesine yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan geldi.

CNN Türk'e konuşan Kacır, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı yardımcısı sözü verilen İmamoğlu'nun şehir şehir dolaşıp mitinglere katılmasını hatırlatarak şunları söyledi:

"Belediye Başkanı şehrini terk edip, Türkiye turu atmıştı"

"Kendisi bize böyle taş atmış ama kendisine sormak lazım. Geçen sene 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan 700-800 km uzakta İBB Başkanlığı vazifesini sürdürmesi gerekirken kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan ederek mitingler yapıyordu. O mitingleri yaparken acaba İstanbul’un hangi problemleriyle meşguldü. Belediye Başkanı şehrini terk edip, Türkiye turu atmıştı. Biz Türkiye'nin şehirlerinde toplumu dinliyoruz. Bu bir yerel seçim. Biz istiyoruz ki şehirlerin geleceği konuşulsun. Dünyada konuşulan bir şehir olsun."