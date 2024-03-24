BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!

Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!

Denizli’de şüphelenerek eşini takip eden adam, eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu görünce cinnet geçirdi. Öfkeli koca eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı.

Abone ol

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre eşinin kendisini aldattığını düşünen otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.’yi (48), takip etti. Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca cinnet geçirdi.

Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G’yi ve Mehmet Y’yi ambulansla hastaneye sevk etti.

Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G’nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu
59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı
59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı