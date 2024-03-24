BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı

59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Fatma Ernez (59) arkadaşlarına inat ehliyet aldı. Ernez, “Yaşın sınırı yok, insanlar azmettikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Ehliyetimi aldım, artık kendi otobüsümü alacağım ve servis otobüsü kullanacağım” dedi.

Abone ol

Korkuteli’ne bağlı Yelten Mahallesinden Fatma Ernez (59) yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat kursa gidip, 1 ay içinde otobüs ehliyetini almaya hak kazandı. Yazılı sınavın ardından girdiği direksiyon sınavını tek seferde geçen Fatma Ernez, “Otobüs ehliyetini aldım. Artık otobüs alıp, servis yapacağım. Yaş sınırı yok, azmettikten sonra her işin hakkından gelinebiliyor. Hayalim olan otobüs kullanmak için ilk olarak otobüs alıp, Yelten mahallesinden Korkuteli’ne servis yapacağım” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiasıyla ilgili açıklama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan Rahime Kaptan kabri başında anıldı
Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan Rahime Kaptan kabri başında anıldı
HAK-İŞ'in yardımları Gazze'ye ulaştı
HAK-İŞ'in yardımları Gazze'ye ulaştı
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
Murat Kurum’dan Beylikdüzü Balıkçı esnafına söz: Göreve gelir gelmez
Murat Kurum’dan Beylikdüzü Balıkçı esnafına söz: Göreve gelir gelmez
Akıntıya kapılıp kaybolan çocuk 3 gündür bulunamadı
Akıntıya kapılıp kaybolan çocuk 3 gündür bulunamadı
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu, görenler şok oldu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu, görenler şok oldu
Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti çaldı
Maskeli şahıslar park halindeki motosikleti çaldı
71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Karadenizliler Gecesinde Resul Dindar fırtınası
Karadenizliler Gecesinde Resul Dindar fırtınası
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist sınırda yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist sınırda yakalandı