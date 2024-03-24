Sivasspor taraftarlarından maç saatine tepki!

Sivassporlu taraftarlar, Fatih Karagümrük maçının saatinin iftar saatiyle çakışması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki göstererek maçın saat 20.30’da oynanmasını istedi.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Mücadelenin bitiş saati ile iftar saatinin çakışması nedeniyle Sivassporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

"Maç iftardan sonra oynansın"

Sivassporlu taraftarlar, sosyal medya üzerinden TFF’ye tepki göstererek maçın saat 20.30’da başlamasını istedi. Taraftar grupları ortak bir açıklama yayınlayarak, "Sivasspor’umuzun 3 Nisan 2024 tarihinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı 31. hafta müsabakasının saat 17.00’de oynanacağı açıklandı. Açıklanan fikstürde sadece İstanbulspor ve Sivasspor’umuzun ev sahipliği yaptığı maçların iftardan önce saat 17.00’de, diğer tüm maçların ise iftardan sonra saat 20.30’da oynanacağı göze çarpmaktadır. 3 Nisan 2024 tarihinde İstanbul iftar saatinin 19.38’de, Sivas’ta ise 19.05’de olduğunu düşünürsek maç bitiş saati iftar vaktine denk gelen tek takımın Sivasspor olduğunu görmekteyiz. Maça gelmek isteyen taraftarlarımızın gönül rahatlığı ile maça gelebilmesi ve iftar saatinde Sivasspor taraftarının mağdur olmaması için yapılan bu çifte standart ve hatadan bir an önce dönülmesi istiyoruz. Sivasspor maç saatinin de diğer takımlarda olduğu gibi iftardan sonra olması tek isteğimizdir. Kulübümüz ve TFF yetkililerinden gereken adımların atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.