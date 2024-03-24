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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yarı final için parkede

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yarı final için parkede

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın Botaş'ı mağlup etmesi halinde yarı finale yükselecek.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçın tamamını kazanarak normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final serisinde Botaş ile kozlarını paylaşıyor. Serinin ilk maçında Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştığı rakibi karşısında Collier'in 20, Meesseman, Howard ve Anderson'un da 16'şar sayı kaydettiği müsabakadan sarı-lacivertliler 89-56 galip ayrıldı.

Çeyrek final serisinin ikinci karşılaşması yarın 17.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, parkeden galip ayrılması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

Sarı-lacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarka tamamlamıştı.

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