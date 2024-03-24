Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İddiaları yanıtladı...

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a yönelik seçim çalışmalarından bahsederken, “Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?” sorusunu da yanıtladı. İmamoğlu, 4 yıl sonraki bir seçim için yorum yapamayacağını belirterek, "Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum" dedi.

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Yerel seçimlere son bir hafta kalırken, siyasilerin çalışmaları da devam ediyor. Bir kez daha adaylığını koyarak yarışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa “Riski görmeniz gerek. İstanbul kaybedilirse bu tüm Türkiye’nin direncinin çökmesi anlamına gelecek” diye seslendi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’daki seçim sürecine dikkati çektiği açıklamasında, bakanların ilçelerde gerçekleştirdiği mitinglere işaret ederek, “Cumhurbaşkanı yardımcısı İstanbul’da propaganda yapıyor. Seçimin son 2-3 günü de Cumhurbaşkanı gelir” dedi.

'İstanbul genelinde alınan oylar arttı'

Seçimlerde en büyük hedeflerinin belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz yüzde 10 barajını aşamayan partilerin adayları meclis üyesi olamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlamamız için hem ilçe belediye sayımızı artırmamız hem de CHP’nin İstanbul genelinde alacağı oyun artması gerekiyor. İstanbul ittifakı dediğimiz kavram, meclis çoğunluğunu sağlamayı başarırsa, bu taçlanmış bir başarı olacak. Ben bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum.”

'Erdoğan doğru demiş'

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “son seçimim” ifadesi için de “Doğru demiş” dedi. İmamoğlu, “Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?” sorusuna, “Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum. Planlama önemlidir ama planı yapan sadece insanlar değildir. Hayatın da kendi planları vardır. 4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez” diye yanıt verdi.