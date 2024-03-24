CHP'de para sayma görüntüleri! İfadelerdeki çelişkiler ortaya çıktı CHP'liler birbirini yalanladı

Para sayma görüntüleriyle ilgili ifade veren CHP’liler birbirlerini de yalanladı. Dönemin İl Başkanı Kaftancıoğlu binayı alırken elden para verdiklerini itiraf edip kapora olduğunu söyleyen CHP il Başkanı Özgür Çelik'i yalanladı. Kaftancıoğlu, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın paraların sayıldığı ofiste ne işinin olduğunu bilmediğini belirterek, “Bana da garip geldi” dedi.

Abone ol

CHP’de patlak veren para sayma skandalıyla ilgili verilen her ifadenin ardından yeni çelişkiler ortaya çıkıyor. Para kuleleri görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından CHP’den ilk tepki İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile geldi.

İlk açıklamada görüntülerdeki paraların İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımıyla ilgili verilen kapora olduğu ileri sürüldü. CHP’nin mevcut İl Başkanı Özgür Çelik de yaptığı ilk açıklamada aynı iddiayı sürdürdü.

Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin basında yer alması üzerine başlattığı soruşturmada CHP’nin ilk açıklamasının yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu binanın satışı ile ilgili yapılan noter tasdikli sözleşmede yer alan satış miktarının görüntülerin kaydedildiği tarihten önce paranın banka yoluyla transfer edildiği tespit edildi.

Savcılık soruşturmasında görüntülerde yer alan şahısların ifadeleriyle skandal daha da karmaşık hale geldi. Görüntülerde yer alan dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, paralarla bir ilgileri olmadığını, partiyi temsilen orada bulunduklarını söylediler.

Parayı kimler getirdi?

Savcılık soruşturmasında nasıl ifade vereceği en çok merak edilen isimlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kasası’ olarak bilinen ve görüntülerde parayla en çok ilgili görünen Fatih Keleş’ti. Paraları o zaman Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İmamoğlu’nun avukatı olan ve 2023 seçimlerinde milletvekili seçilen Turan Taşkın Özer’den aldığını ileri süren Keleş, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ı paraların taşınmasına yardım etmesi için yanına aldığını söyledi. Keleş’in ifadesinin aksine, ortaya çıkan görüntülerde, paraların farklı farklı belediyelerden farklı kişiler tarafından getirildiği tespit edildi. Ayrıca Fatih Keleş ile Turan Yılmaz’ın da farklı zamanlarda farklı araçlarla olay yerine geldiği de ortaya çıktı.

Paraları niye saydığını hatırlamadı

Ekrem İmamoğlu’nun çocuklarının baş harflerini verdiği SSB Gayrimenkul Ticaret Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da ifadeleriyle çelişkilerin derinleşmesine yol açtı. Deste deste avro cinsi para sayan Yılmaz, ifadesinde paraları niye saydığını hatırlamadığını dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’den henüz bir açıklama gelmedi.

Özgür Özel'den ilginç açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu’nun yakınındaki isimler gibi çelişkili açıklamalar yaptı. Özgür Özel’in en dikkat çekici açıklaması ise, Fatih Keleş’in CHP İstanbul Başkanlığı’nın saymanı olduğunu söylemesi oldu. Oysa Keleş hiçbir dönemde CHP İstanbul Başkanlığı’nda böyle bir görev üstlenmedi.

Kaftancıoğlu’ndan itiraf ve ima

Konunu odağındaki en önemli isimlerden biri de dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ydu.

Paraların bağış yoluyla toplandığını ileri süren Kaftancıoğlu, ne kadar para toplandığını ve elden alınan paralarla ilgili makbuzun bulunup bulunmadığından bilgisinin olmadığını söyledi. Kaftancıoğlu, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın paraların sayıldığı ofiste ne işinin olduğunu bilmediğini belirterek, “Bana da garip geldi” dedi. Kaftancıoğlu’nun ifadesinden sonra da olay aydınlığa kavuşturulamadı. Soruşturma devam ediyor. HTS kayıtları ve paranın izi takip edilecek. CHP’deki kayıt dışı paranın nereden geldiği ve nerelerde kullanıldığı ortaya çıkarılacak.