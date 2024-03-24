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Almanya hazırlık maçında Fransa'ya 7. saniyede gol attı

Almanya hazırlık maçında Fransa'ya 7. saniyede gol attı

Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı. Öte yandan aynı gece Avusturya Slovakya'yı 2-0 yendiği maçta da 7. saniyede gol atıldı.

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Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.

Avusturya Slovakya'yı 2-0 yendi

Avusturya'nın Christoph Baumgartner'ı da 7. saniyede gol atarak skoru 1-0'a getirdi.

Andreas Weimann 82. dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi ve Avusturya maçı 2-0 kazandı.

Brezilya İngiltere'yi 1-0 Yendi:

Brezilya'nın 17 yaşındaki yıldızı Endrick Felipe Moreira de Sousa, 80. dakikada attığı golle milli takımdaki ilk golünü kaydetti ve Brezilya maçı 1-0 kazandı.

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