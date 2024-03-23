ABD'den Rusya'daki terör saldırısına kınama mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı..

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Terör saldırısı Rusya'yı derinden sarstı..

Başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti..

Saldırıya dünyadan peş peşe tepkiler geldi.

Bu ülkelerden biri de ABD oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

"Terörün her türünü kınıyoruz"

Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, şunları söyledi:

Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.